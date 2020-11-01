Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.