Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
Ermenistan kayıp vermeye devam ediyor
01.11.2020 - 07:26 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,
743256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743256.aspx
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