Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'ne atıfta bulunan Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, bugün 13:38 civarında kaydedilen sarsıntı sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem ülkenin Oş bölgesinde 3.0 büyüklüğünde, Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinin Kadamcay şehrinde ve Pülgön köyünde 6.0 büyüklüğünde, Kızıl Kıya şehrinde, Tamaşa, Orozbekov köylerinde 5.0 büyüklüğünde hissedildi.
Sarsıntıda yaralanan olmadı.
Kırgızistan ve Özbekistan sınırında 6 büyüklüğünde deprem
06.11.2020 - 16:22 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırgızistan ve Özbekistan sınırında 6.0 büyüklüğünde meydana geldi.
Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'ne atıfta bulunan Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, bugün 13:38 civarında kaydedilen sarsıntı sonucu can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem ülkenin Oş bölgesinde 3.0 büyüklüğünde, Batken bölgesine bağlı Kadamcay ilçesinin Kadamcay şehrinde ve Pülgön köyünde 6.0 büyüklüğünde, Kızıl Kıya şehrinde, Tamaşa, Orozbekov köylerinde 5.0 büyüklüğünde hissedildi.
Etiketler : Kırgızistan,
744657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/744657.aspx
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