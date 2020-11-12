Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında geçtiğimiz 10 Kasım’da Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmaların sona erdirilmesi kapsamında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmanın 6. maddesi uyarınca Ermenistan’a 15 Kasım’a kadar Kelbecer’i, 1 Aralık’a kadar Laçin’i terk etmesi için süre verildi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren çatışmaların ardından ağır kayıp veren Ermenistan, işgal ettiği topraklardan ayrılmaya başladı. Yerel kaynaklar, Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiğini belirtti. Görüntülerde, çok sayıda Ermenistanlının araçlarıyla işgal altındaki topraklardan çekildiği görüldü.