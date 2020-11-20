Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter ile Trablus hükûmeti arasında Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasını karşılaştırılırken Ankara, süreci yakından takip ediyor. Türkiye'nin Libya'da hem sahada hem de masada olduğuna dikkat çeken diplomatik kaynaklar, Tunus'taki görüşmeler ve diğer müzakere süreçlerinin başından bu yana, gözlemci bir Türk heyeti aracılığıyla yakından takip edildiğini söyledi.

Trablus hükûmeti ile sürekli temas hâlinde olunduğunu belirten kaynaklar, Hafter tarafıyla ilgili ise şaşırtan bir gelişmeyi dile getirdi. Hafter yanlılarının Türkiye yakınlaşma çabası içinde olduğunu aktaran kaynaklar, Hafter’in Libya'nın yönetiminde yer almak istediğine işaret ediyor. Ayrıca bu gelişmenin, Libya'nın geleceğinde Hafter'in yerinin olmadığının Hafter yanlıları tarafından bile anlaşıldığını gösterdiği değerlendiriliyor.

DENGELER DEĞİŞMİŞTİ

BM’nin meşru kabul ettiği Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) ordusu, 2020 başında Hafter'in kuşatması altında kalmıştı. Türkiye'nin UMH ile imzaladığı anlaşma sonrası verdiği askerî destek, sahadaki durumu değiştirdi. Hafter, haziran ayında geri çekilmeye başladı. Sahada bunlar yaşanırken son olarak Tunus'ta bir araya gelerek mutabakat sağlayan taraflar, 24 Aralık 2021'de ülkede seçimlerin yapılmasını kararlaştırdı.

GÖRÜŞMELER TUNUS’TA GERÇEKLEŞİYOR

Tunus'taki toplantıların ardından Libya'da 2021 Aralık ayında seçimlerin yapılmasına karar verilmişti. Ancak taraflar, seçim sürecine kadar görev yapacak, geçiş dönemindeki yöneticilerin isimleri üzerinde anlaşmaya varamamışlardı.