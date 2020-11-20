Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendisini eleştiren iki makaleyi baskı yaparak kaldırtmasından sonra İngiltere de koronavirüse karşı üretilen aşıyı eleştirenleri yargılamaya hazırlanıyor.

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Birimi Başkanı Neil Basu, aşıya karşı çıkanların, yanlış bilgi verdikleri için ölüme yol açabileceklerini belirterek, toplumun buna müsaade edip edilmemesini tartışması gerektiğini ifade etti. Basu, bu iddiaların genelde radikal Müslümanlarla aşıra sağ gruplar tarafından ortaya atıldığını öne sürdü. İşçi Partisi de sosyal medyada yanlış Covid mesajları paylaşanlara para cezaları ve cezai yaptırımlar isteyen acil durum mevzuatı önerdi.