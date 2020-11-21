Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araba, duvarla çarptığı aracın arasında dengede kalırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Porsche sürücüsünün arabayı daha birkaç gün önce 83 bin sterline (850.000 TL) aldığı öğrenildi. Kaza sonrası arabada büyük tahribat meydana gelirken çarptığı araçlar da da önemli ölçüde hasar oluştu.