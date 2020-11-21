Araba, duvarla çarptığı aracın arasında dengede kalırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Porsche sürücüsünün arabayı daha birkaç gün önce 83 bin sterline (850.000 TL) aldığı öğrenildi. Kaza sonrası arabada büyük tahribat meydana gelirken çarptığı araçlar da da önemli ölçüde hasar oluştu.
Park faciası servete mal oldu
21.11.2020 - 13:04 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Essex şehrinde arabasını park etmeye çalışan Porsche sürücüsü, yanlışlıkla gaza basınca araba önce park halindeki cipe, sonra da duvarın üstünden uçarak tepeden bir arabaya çarptı.
Etiketler : İngiltere,
747989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747989.aspx
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