Geçmişte padişah sofralarını süsleyen sülün etinden yapılmış yemekler, şehzadeler şehri Amasya’da yeniden damakları lezzetlendirmeye başladı.

Amasya Üniversitesi, Osmanlı yemeklerinin ihyası için sülün çiftliği kurdu, Suluova Meslek Yüksekokulunun (MYO) bahçesinde kümesler oluşturulup okul binası içine de kuluçka tesisi kondurdu.

Çiftlikte 60 sülünle başlayan üretim bir sene geçmeden 700’e ulaştı. Üretimin yanı sıra yüksekokulun mutfağında da eski yemeklere yönelik hummalı bir araştırma başlatıldı. MYO Müdür Yardımcısı Mücahit Aydın, “Aşçılık programı öğrencilerimiz ve sektör temsilcileriyle birlikte en lezzetli tadı tespit edebilmek için farklı pişirme yöntemlerini deniyoruz. Geçmişte padişahların sofralarını süsleyen sülün yakın zamanda Amasya mutfağının çeşitleri arasına girecek” dedi.

