Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da arazi, yol ve yapılardaki patlayıcıları temizlemeleri için Ermenistan’ın başkenti Erivan’a Uluslararası Mayın Temizleme Merkezi’nden 100’ü aşkın asker gönderdini duyurdu.

Açıklamaya göre, askeri konvoy, Erivan-Goris-Stepanakert güzergahını izleyecek ve görev yerlerine ulaştıktan sonra mühendislik keşif çalışmaları gerçekleştirecek, arazi, yol ve yapılardaki patlayıcıları temizleyecek, Dağlık Karabağ’da kriz zamanında en çok etkilenen yerlerde kalan patlayıcıları imha edecek. Askerlerla birlikte ‘Uran-6’ çok fonksiyonlu mayın temizleme sistemleri, zırhlı personel taşıyıcıları ve zırhlı araçları da gönderildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor. Anlaşma çerçevesinde bölgeye yakında Mehmetçiğin de gitmesi bekleniyor.