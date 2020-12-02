Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞILI

İran'ın baş nükleer bilim adamı Muhsin Fahrizade, başkent Tahran’ın doğu kesiminde 27 Kasım günü uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Suikast, İranlı bilim insanlarının uğradığı ilk saldırı değil. Olay, şu ana kadar İran'ın nükleer bilimsel programına yönelik bir dizi saldırıların bir parçası olarak görünüyor. Bu saldırı İsrail'in ve son zamanlarda ABD'deki Trump yönetiminin Tahran'ın daha ucuz, daha temiz enerji sağlamaya yönelik sivil bir çaba olduğunu iddia ettiği şeyden ziyade bir nükleer silah geliştirmeyi planladığı yönündeki suçlamaların bir sonucu. Yıllar boyunca İsrail tarafından düzenlenen suikastla öldürülen İranlı bilim adamları ise şöyle:

1-Masoud Alimohammadi - İranlı bir kuantum alan teorisyeni ve temel parçacık fizikçisi. Tahran Üniversitesi Fizik Bölümünde seçkin bir temel parçacık fiziği profesörü idi. 12 Ocak 2010 tarihinde Tahran'daki evinin önünde öldürüldü. Olayla ilgili olarak İsrail ile iş birliği yaparak cinayetle suçlanan Majid Cemali Fashi 15 Mayıs 2012 tarihinde idam edildi.

2-Majid Shahriari - İran Atom Enerjisi Örgütü ile çalışan İranlı bir nükleer bilimci ve mühendis idi. 29 Kasım 2010’da araç içinde seyir hâlindeyken motosikletli bir kurye tarafından aracının kapısına sabitlenen C-4 bombanın patlaması sonucu öldü. Shahid Beheshti Üniversitesinde profesör olan nükleer bilim adamı Fereydoon Abbasi ise aynı olayda ağır yaralandı.

3-Dariush Rezaei-Nejad - Temmuz 2011'de Tahran'ın doğusunda silahlı kişiler tarafından öldürülen İranlı bir nükleer bilim insanıydı. Beş kez vuruldu ve karısıyla birlikte evinin önünde motosikletli silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Anaokulu öğrencisi kızı ve eşi de saldırıda yaralandı. Saldırı "Mossad'ın yeni şefi Tamir Pardo'nun ilk halka açık operasyonu" olarak tanımlandı.

4- Mostafa Ahmadi Roshan - İranlı bir nükleer bilimci, aynı zamanda Natanz nükleer santralinin ticaret yardımcısıydı. 2012'de Tahran'da Seyyed Khandan mevkiinde ikinci kez uğradığı suikasta kurban gitti. O da diğerleri gibi bir motosikletli tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Batılı istihbarat kaynaklarına göre, Ahmedi Roshan, Mossad'ın suikastına uğradı.

5- Reza Qashqai Fard - İran Atom Enerjisi Örgütünün bir çalışanıydı ve Mostafa Ahmadi Roshan ile aynı olayda öldürüldü. O da nükleer bilim insanıydı.