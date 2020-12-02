Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni bir araştırma bunun tam tersinin doğru olduğunu ortaya koydu. Avustralya’da Queensland Teknoloji Üniversitesi tarafından 65 ülkede 1.400 kişi üzerinde yapılan araştırmada, e-oyuncular genel ortalamadan yüzde 21 daha sağlıklı kiloda çıktı. Bunların aynı zamanda daha az sigara içtiği, daha az alkol tükettikleri ve ortalamadan daha hareketli oldukları belirlendi. Genelde ortalama insana göre daha sağlıklı kiloda olsalar da bilgisayar oynayanlarda hastalık derecesinde obez olma ihtimali ise yüzde 4,03 daha fazla çıktı. Araştırmaya liderlik eden Michael Trotter, “Bulgular, bilgisayar oynayanların obez olduğuna dair kafalardaki yaygın kanaatin doğru olmadığını gösteriyor. Bunda, daha fazla egzersiz ve fiziksel aktivite yapmaları önemli etken” dedi.