Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden sonra ilişkilerde görülen geri gidişin her iki tarafın da hamleleriyle tersine çevrilebileceğini söyleyen Czarnecki "Öncelikle AB, Türkiye'nin bölgedeki ana hedeflerinin Doğu Akdeniz enerji rekabetinde tanınan bir oyuncu olmak ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri tarafından etrafı sarılmış gibi hissetmemek gerçeği olduğunu kabul etmeli. Türkiye bölgedeki jeopolitik gelişmeleri konuşmak için zaten bir uluslararası konferans teklif durumda. Üstelik Türkiye yapıcı bir ilişkiye girme sinyalini de verdi. Güncellenmiş bir Gümrük Birliği, göç konusunda daha fazla iş birliği, vize serbestliği süreci ve toplumlar arası temasın geliştirilmesi gibi konulardan oluşan bir pozitif gündem her iki tarafın da çıkarına. Türkiye-AB ilişkilerinde ufak bir ilerleme bile taraflar arasında daha geniş konularda diyalog ve müzakere için fırsat penceresi sunacaktır" dedi.

Siyasi anlamda tam olarak olmasa da sosyal ve ekonomik olarak Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunu söyleyen Czarnecki "Halkın büyük bölümü geleceklerini Avrupa'da görmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini söyledi. AB-Türkiye Dostluk Grubu iki tarafı birbirine yakınlaştıracak bir platform imkânı sunuyor. Kurucu başkan olarak siyasi, ekonomik ve sosyal konulardaki tecrübemle bu yönde çalışmalar yapıyorum" dedi.