Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletvekili Beygi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimini Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında durmamakla eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını öne sürmesinin "İran sevgisinden çok seçime yatırım amaçlı" olduğunu kaydeden Beygi, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, mevcut tüm ortak paydalara rağmen bu anlaşmazlıkta (Karabağ savaşında) İran'ı yanlarında göremedi. Bu boşluğu Erdoğan doldurdu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yanlış adres göstermemelidir."