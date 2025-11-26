Kayseri’de camide dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadının üzerinden 12 bin 200 lira çıktı. Zabıta ekipleri paraya el koyarken, denetimlerin süreceği bildirildi.

Camideki kadın dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami'nin kadınlar bölümünde dilencilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

12 BİN 200 LİRA İLE DİLENİYOR

Denetimde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 12 bin 200 lira para çıktı. Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Açıklamada, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

SEVDA KİLİÇ

