Türkiye Gazetesi
26 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 26 Kasım Çarşamba verilerine bakıldığında kritik bir eşiğin altına indiği gözlemlenmektedir.
Gözler İstanbul’daki barajların doluluk oranlarına çevrildi. Bölgeye su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere Barajı'ndadır.. Barajda su doluluk oranı geçen yıla kıyaslandığı takdirde bugün itibarıyla yüzde 1,48’e kadar düştü.
26 KASIM İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ tarafından açıklanan yapılan son paylaşıma göre; İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,14 seviyesine geriledi.
26 Kasım 2025 Çarşamba günü 10 barajlardaki dolululuk oranı şu şekildedir;
Ömerli barajı 16,69
Darlık barajı 28,21
Elmalı barajı 49,95
Terkos barajı 21,34
Alibey barajı 11,56
Büyükçekmece barajı 20,84
Sazlıdere barajı 18,55
Istrancalar barajı 21,6
Kazandere barajı 1,48
Pabuçdere 3,31
Bizi Takip Edin
YORUMLAR