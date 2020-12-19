Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geyik 2017 senesinden beri her sene bir kere gelip kendisini bölge halkına gösteriyor. Carver, geyiği bu sene kafasının bir tarafından girip diğer tarafından çıkmış bir okla görerek büyük bir şok yaşadı. Carver, polis ve doğal kaynaklar bakanlığı ile temasa geçti. Kanamanın durduğunu belirleyen uzmanlar, oku çıkarmanın enfeksiyona yol açabileceğini ifade ettiler. Okun uzun kısımlarını kesmeye çalışan görevliler ancak üst kısımda başarılı oldu. Alt kısmın da zamanla kopması bekleniyor. Şehirde oklarla geyik vurmak serbest. Bölge halkı bu kanunun değiştirilmesi için kampanya başlattı.