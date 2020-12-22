Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusu, otuz yıldır işgal altındaki Karabağ'ı kurtarırken Ermenistan ordusuna büyük darbe vurmuştu. Ermenistan, aylık 1.000 dolar ve vatandaşlık vaadi ile medet umduğu terör örgütün PKK'dan çok sayıda militanı Dağlık Karabağ'a getirmişti. Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları karşısında büyük kayıp veren teröristler için cenaze töreni düzenlendi. Suriye'ye gönderilen 30 teröristler için Halep'te ayin yapıldıktan sonra gömüldü. Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askeri Albert Mikaelyan da PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını söylemişti.

PAPAZ, PAŞİNYAN'I KOVDU

Bu arada Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a öfke ise sürüyor. Halkın istifa etmesi için günlerdir sokaklarda gösteri yaptığı Paşinyan, bir şok da gittiği kilisede yaşadı. Ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor Kilisesi’ndeki taziyeye giden Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından kiliseden kovuldu. Ermenistan’da savaşın sona ermesinin 40’ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan’da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmî yas ilan edilmişti.

1.039 ERMENİ ASKERİN CESEDİ BULUNDU

Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes sonrası kayıp askerlerin aranmasına devam ediliyor. 10 Kasım tarihinden bugüne kadar 10.39 Ermeni askerin cesedi bulunarak ailelerine teslim edildi. Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgelerde Rus barış gücünün katılımıyla gerçekleşen arama çalışmaları sonucu ise 70 gündür kayıp sayılan altı Ermeni askeri de sağ bulundu.

FARKLI KİLİSELERDE AYİN

Azerbaycan ile yapılan savaşta öldürülen Ermeni askerleri ve PKK'lı teröristler için farklı kiliselerde ayin düzenlendi. Ermeni askerleri için yapılan taziyeye giden Başbakan Paşinyan, papaz tarafından kovuldu.