Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Milli Kütüphanesi, bir kutuda 120 senelik çikolatalar buldu. Cadbury marka çikolatalar, ünlü Avustralyalı şair Andrew Barton 'Banjo' Paterson’ın şahsi eşyaları arasından çıktı. Çikolata kutularının, Boer Savaşı sırasında Kraliçe Victoria tarafından askerlere hatıra olarak verildiği belirlendi. Üzerinde 1900 tarihi bulunan çikolatalar sadece hafif şekilde bozulmuş durumda. Milli Kütüphane görevlisi Jennifer Todd, “Çikolatalar gümüş folyoya sarılı. Açtığınızda halen çikolata kokusunu hissediyorsunuz” dedi. Şaire ait özel eşyalar Milli Kütüphane’de sergilenecek.