Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Wuppertal şehrinde yaşanılan polis şiddeti tepki çekti. Bebeğiyle birlikte diş hekiminden çıkan başörtülü bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle Alman polisi tarafından durduruldu. Ardından güvenlik güçleri, kadını zorla yere yatırarak kelepçe taktı. Kadın çığlıkları ile bebeğin ağlama sesleri bu zorbalığı engelleyemedi. Polis, kötü muamelesine dakikalarda devam etti.

Bu esnada klinikte bulunan bir sağlık personeli ile yoldan geçen bir Alman, güvenlik güçlerine “Yaptığınız suç” şeklinde ikazda bulundu. Memurlar buna kulak asmayınca Alman vatandaşı, telefonuyla yaşanılanları videoya almaya başladı. Bunun üzerine polisler daha da öfkelendi, tartışma çıktı. Şahıs “Benim telefonum. Bana müdahale edemezsiniz. İsterseniz avukatım ile görüşün” diye karşılık verdi. Polis, çevredekilerden gelen tepkilerin büyümesi üzerine kelepçeleri çıkararak kadını serbest bıraktı. Mağdur edilen kadın, şikâyetçi olacağını dile getirdi. Alman Polis Sendikasından Michael Mertens konuya ilişkin yaptığı açıklamada polis teşkilatlarındaki ırkçı yapılanmalarla mücadelede meslek içi eğitimin önemli olduğunun altını çizdi.