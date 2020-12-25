Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katliamın 16 avcı tarafından işlendiğini belirten Portekiz Çevre Bakanı João Fernandes, bu “çevre suçu” ve “rezilliğin” cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Korkunç fotoğraflarda avcılar, önlerinde öldürdükleri hayvanların cansız bedenleri olmak üzere sırıtarak poz veriyor. Yetkililer, Azambuja bölgesindeki kaçak avla ilgili olarak soruşturma başlattı. Bölgedeki geyiklerin çoğunun öldürüldüğü sanılıyor.