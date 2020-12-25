Katliamın 16 avcı tarafından işlendiğini belirten Portekiz Çevre Bakanı João Fernandes, bu “çevre suçu” ve “rezilliğin” cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. Korkunç fotoğraflarda avcılar, önlerinde öldürdükleri hayvanların cansız bedenleri olmak üzere sırıtarak poz veriyor. Yetkililer, Azambuja bölgesindeki kaçak avla ilgili olarak soruşturma başlattı. Bölgedeki geyiklerin çoğunun öldürüldüğü sanılıyor.
540 geyik ve yaban domuzunu öldürüp cesetleriyle poz verdiler
25.12.2020 - 17:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanyol avcılar Portekiz’de 540 geyik ve yaban domuzu avladı, bunları yan yana dizip fotoğraf çektirdi.
Etiketler : Portekiz’,
755445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755445.aspx
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