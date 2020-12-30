İlk gönüllü koronavirüs aşısını geliştiren bilim heyetinin başında olan Muhammed Muhbir’in kızı Tayyibe Muhbir oldu. Klinik testlerin tamamlanması için üç gönüllünün daha üzerinde uygulanması gerekiyor. Aşı için 65 bin kişi gönüllü olurken 56 kişi üzerinde test yapılacağı ve ilk aşı vurulduktan 14 gün sonra ikinci dozun verileceği açıklandı. Ayrıca Tayyibe Muhbir’in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi.
İran, kendi ürettiği aşıyı test etmeye başladı
30.12.2020 - 03:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın yerli üretimi olan “COVIRAN Bereket” adlı koronavirüs aşısı, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer İranlı yetkililerin katıldığı törenle ilk defa insanlar üzerinde denendi.
Etiketler : COVIRAN Bereket,
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