Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için gereken adımlar ve ateşkesi denetleme mekanizması kurulmasına yönelik ara raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu. Henüz açıklanmayan raporda Guterres, BM Güvenlik Konseyine Libya'da ateşkesi denetleyecek bir mekanizma kurulmasını teklif etti. Guterres, Libya'da 5+5 ortak askerî komitenin de mekanizma üzerinde anlaştığını ve BM'den uluslararası gözlemciler konusunda destek talep ettiğini bildirdi.

ÜÇ NOKTADA GÖREV YAPACAK

Libya Ateşkesi Denetleme Mekanizmasının (LCMM) ilk olarak üç noktada Bin Cevad ve Sirte arasında 155 kilometrelik alanda, Ebu Gureyn ve Sirte arasında 132 kilometrelik alanda ve Sukne ile Sirte arasında 277 kilometre alanda faaliyet göstereceği belirtilen raporda, mekanizmanın ülkede yeni birleşik bir otorite sağlanana kadar 5+5 ortak askerî komiteye rapor vereceği belirtildi. 5+5 ortak askerî komitenin Libya'ya BM gözetiminde silahsız ve üniformasız uluslararası gözetmenler konuşlandırılmasını istediği ifade edilen raporda, ateşkesi denetleme mekanizmasında Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliğinden gözetmenler olacağı kaydedildi. Raporda, uluslararası denetçilerin Libyalı taraflara ateşkesin sağlanması, yabancı savaşçıların ülkeden geri çekilmesi, mayın ve diğer patlayıcıların kaldırılması konularında destek vereceği belirtildi.

BİR YIL SONRA SEÇİM YAPILACAK

Öte yandan ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin Libya diplomatik misyonları ortak bir açıklama yayınlayıp, BM öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumuna verdikleri desteği tekrarlamak için Libya Başbakanı Fayiz Serrac'la video-konferans yöntemiyle görüştüklerini duyurdu. BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumunda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.