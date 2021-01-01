Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada “İsteyebileceğim en iyi eş, baba, öğretmen, öğrenci, iş ortağı, sevgili ve arkadaştı. Bana, çocuklarımız ve ailemize gösterdiğin ve öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Bana insanları nasıl affedebileceğimi ve onlara nasıl yeni bir şans verebileceğimi gösterdiğin için teşekkürler. Sevmekten ve olabileceğim en iyi insandan korkmamayı öğrettiğin için teşekkürler. Sen olmadan dünyam asla aynı olmayacak. Malaichi ve senin bana neler ifade ettiğini kelimeler anlatamaz. İkinizi de çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan MF Doom’un ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama ise henüz yapılması.