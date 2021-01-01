Açıklamada “İsteyebileceğim en iyi eş, baba, öğretmen, öğrenci, iş ortağı, sevgili ve arkadaştı. Bana, çocuklarımız ve ailemize gösterdiğin ve öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Bana insanları nasıl affedebileceğimi ve onlara nasıl yeni bir şans verebileceğimi gösterdiğin için teşekkürler. Sevmekten ve olabileceğim en iyi insandan korkmamayı öğrettiğin için teşekkürler. Sen olmadan dünyam asla aynı olmayacak. Malaichi ve senin bana neler ifade ettiğini kelimeler anlatamaz. İkinizi de çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan MF Doom’un ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama ise henüz yapılması.
Ünlü rapçi MF Doom hayatını kaybetti
01.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme: 01.01.2021 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de rap müziğin en iyi söz yazarlarından biri olan Londra doğumlu Daniel Dumile en bilinen sahne adıyla MF Doom hayatını kaybetti. 49 yaşındaki MF Doom’un eşi sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden ünlü rapçinin öldüğünü duyurdu.
Açıklamada “İsteyebileceğim en iyi eş, baba, öğretmen, öğrenci, iş ortağı, sevgili ve arkadaştı. Bana, çocuklarımız ve ailemize gösterdiğin ve öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Bana insanları nasıl affedebileceğimi ve onlara nasıl yeni bir şans verebileceğimi gösterdiğin için teşekkürler. Sevmekten ve olabileceğim en iyi insandan korkmamayı öğrettiğin için teşekkürler. Sen olmadan dünyam asla aynı olmayacak. Malaichi ve senin bana neler ifade ettiğini kelimeler anlatamaz. İkinizi de çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.
Etiketler : rapçi MF Doom,
756827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756827.aspx
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