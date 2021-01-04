Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağlık Karabağ’da geçtiğimiz sene 9 Kasım’da Rusya’nın aracılığı ile Azerbaycan-Ermenistan arasında bir barış anlaşmasına varılmadan saatler önce Ermenistan sınırında Rusya'ya ait Mİ-24 tipi askeri helikopter Azerbaycan tarafından düşürülmüştü. Helikopterde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Azerbaycan, helikopterin yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklayarak Rusya'dan özür dilemiş ve tazminat ödemeye hazır olduğunu belirtmişti. Rusya ile Azerbaycan arasında tansiyonun yükselmesine izin verilmeden olay diplomasi yolu ile hızlıca çözülmüştü. Rusya makamları olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Rusya, düşürülen helikopterle ilgili soruşturmanın bugün tamamlandığını aktardı. Yapılan soruşturmanın ardından Rusya Ceza Kanunu'nun 351. maddesine göre 2 ya da daha fazla kişinin kasıtlı olarak ölümüne neden olmak suçlamasıyla dava açıldığı ve ileriki dönemlerde mahkeme tarihinin duyurulacağı öğrenildi.

Yapılan suçlama nedeniyle olaydan sorumlu tutulanlar ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.