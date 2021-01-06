Hayvanların her biri beyaz renkte ve siyah beneklere sahip. Bunların tek farkları büyüklükleri. Farklı büyüklükte olmalarına rağmen hayvanlar çok iyi geçiniyor ve sürekli birlikte hareket ediyor. Greetje, “Hep bir Dalmaçya köpeğim olsun isterdim. Eskiden beri benekli atları da çok severim. Şimdi iki dileğim gerçek oldu. İyi anlaşmaları da ayrı bir güzellik oldu benim için” dedi.
Ayrılmaz ve ayırt edilmez üçlü
06.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda’nın Kootwijkerbroek bölgesinde at yetiştiricisi Greetje Arends-Hakvoort’ın birbirine çok benzeyen üç evcil hayvanı var: At, Midilli atı ve Dalmaçya köpeği.
Etiketler : hollanda,
758019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758019.aspx
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