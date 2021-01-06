Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvanların her biri beyaz renkte ve siyah beneklere sahip. Bunların tek farkları büyüklükleri. Farklı büyüklükte olmalarına rağmen hayvanlar çok iyi geçiniyor ve sürekli birlikte hareket ediyor. Greetje, “Hep bir Dalmaçya köpeğim olsun isterdim. Eskiden beri benekli atları da çok severim. Şimdi iki dileğim gerçek oldu. İyi anlaşmaları da ayrı bir güzellik oldu benim için” dedi.