Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020’de elektrikli otomobili adeta havalandıran dünyanın bir anda birinci zengin adamı hâline gelen Elon Musk’un şirketi Tesla’nın piyasa değeri 750 milyar dolar. Bu değer tüm gelenekselleşen efsane otomobil firmalarının toplam değerinden fazla. Yani artık Ford, Toyota, Volkswagen, Mercedes, GM, Honda ve BMW’nin toplam değeri bir Tesla etmiyor.

Pandemi dönemi adından sıkça söz ettiren Tesla, merkezini Texas eyaletine taşıması fazla pahalılaşan hisse fiyatını bedelsiz sermaye dağıtarak bölmesi ve son olarak da dev fonların ilgi odağı olan ABD’li S&P 500’e girişi ile 2020’de rakipleriyle arayı bir hayli açtı. Tesla hisseleri son 1 yılda yüzde 700 artışla tüm dünyada yatırımcılara dudak uçuklattı. Musk, Forbes'un canlı istatistiklerine göre Tesla'daki değer artışına bağlı olarak listede ilk sıraya yükseldi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2017'den beri dünyanın en zengin kişisi unvanını koruyordu. Ve serveti 184 milyar dolar hesaplanıyordu.