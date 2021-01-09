Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşyaları yerleştirirken ya da evin içerisini tasarlarken bazen mecburiyetten bazen de dikkatsizlik sonucu son derece ilginç görüntüler ortaya çıkabiliyor.

Sığmadığı için açıkta duran mutfak tezgahı ya da yerden yukarıda, duvarla dolap arasında kalan buzdolabı bu ilginç görüntüler arasında.

İnternet sitesi Bored Panda’nın derlediği fotoğraflarda gideri yüksekte yapılmış ve hiçbir şekilde suyun tahliye edilemeyeceği banyo, yerden yüksekte yapılmış tuvalet de ilgi çekici bulundu.

Dolaba göre şekil verilmiş kapı, taşlarla süslenmiş klozet, koridorun ortasından geçen koca kalas da sitedeki ilginçlikler arasında.