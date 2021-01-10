Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, bir alışveriş merkezinin önünde bisiklete yerleştirilen bombanın akşam saatlerinde patlatıldığını söyledi. Siret, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, iki sivilin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Öte yandan sabah saatlerinde de başkent Kabil'de bir saldırı gerçekleşmişti. Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Ziya Vadan'ın aracına yerleştirilen bomba, Karte-i Nev bölgesinde patlatılmıştı. Saldırıda Vadan ile iki arkadaşı ölmüş bir kişi de yaralnmıştı. Bu olayı da üstelenen olmadı.