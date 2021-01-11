Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yorkshire’da son günlerdeki şiddetli soğuklardan dolayı gölün yüzeyi buz tutmuştu. İskele kuşu, önce göl yüzeyinde bir delik açtı. Daha sonra bir süre deliğin üzerinde uçuşlar yapan kuş, sonra aniden dalarak delikten ağzında balıkla çıktı. Muhteşem fotoğrafları yaban hayatı fotoğrafçısı Mark Hughes (58) çekti. Bölgede soğuk havaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.