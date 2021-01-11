Yorkshire’da son günlerdeki şiddetli soğuklardan dolayı gölün yüzeyi buz tutmuştu. İskele kuşu, önce göl yüzeyinde bir delik açtı. Daha sonra bir süre deliğin üzerinde uçuşlar yapan kuş, sonra aniden dalarak delikten ağzında balıkla çıktı. Muhteşem fotoğrafları yaban hayatı fotoğrafçısı Mark Hughes (58) çekti. Bölgede soğuk havaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
Donmuş göle dalıp rızkıyla çıktı
11.01.2021 - 15:52 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de bir iskele kuşu, rızkını donmuş gölde aradı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
759181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759181.aspx
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