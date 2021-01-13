Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavru köpeğini tıraş etmesinin iki saatini aldığını söyleyen Yoriko, “Tükürüğü, bacaklarındaki kılları birbirine yapıştırdığı için pençelerini temizlemekte sorun yaşıyordu. Bu durum ona çok sıkıntı veriyordu. Tüyleri gözlerini de kapatıyordu. Fazla tüylerini keseyim derken bir de baktım koyuna benzedi” dedi. Tıraş sonrası çok mutlu olduğu görülen Goma, neşe içinde tarlada koşturmaya başladı. Kocaman bir tüy yumağı şeklindeki Goma, banyo yapınca tanınmaz hale geliyor.