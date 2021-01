Türkiye Gazetesi

İngiltere'de korona virüs salgınının günlük can kaybı son 3 gündür binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 290 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 94 bin 580’e yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 37 bin 892 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 543 bin 646’ya yükseldi.

Öte yandan dün İngiltere’de bin 820 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybederken, salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.