Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Koronavirüs ile Mücadele Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, ülke genelinde Covid-19 vakalarında düşüş olduğuna işaret ederek, “Rehavete kapılmamalıyız. Alınan sağlık önlemlerine uymaya devam edilmeli. Son aylarda korona virüs özellikle gençler üzerinde etkisini arttırdı” dedi. Aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ruhani, yerli 3 korona virüs aşısı üzerinde çalışıldığını belirterek, “Bereket, Razi ve Pastor aşıları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu aşılardan bazıları bahar ve diğerleri yaz mevsiminde kullanılabilir durumda olacak” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında aşılama başlayabilir

Ruhani, Şubat ayı içerisinde korona virüs aşılanmasına başlanacağını belirterek, “Bana Şubat ayı içerisinde aşılama çalışmalarına başlanacağı aktarıldı. En az 5-6 ay daha aşılama sürecinin tamamlanabilmesi için sağlık protokollerine uymaya dikkatle devam etmeliyiz. Covax dışında başka kaynaklardan da yabancı aşı satın alımına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor” dedi.