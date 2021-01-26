Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da 1950 tarihinde ilk bağımsız anayasanın kabul edilmesinin yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramı’nın 72’ncisini kutlamak için düzenlenen tören, çiftçilerin protestosuna sahne oldu. On binlerce çiftçi, konvoy halinde başkent Yeni Delhi'ye giriş yaptı. Başkent caddeleri, Hindistan bayrakları ve traktörlerle doldu. Çiftçiler Başbakan Narendra Modi aleyhinde sloganlar atarken, ailesiyle birlikte traktörle başkente gelen çiftçi Satpal Singh, "Modi'ye gücümüzü göstermek istiyoruz. Teslim olmayacağız" diye konuştu.



Kutlamaları protestoya dönüştüren çiftçilere polis müdahalesi gecikmedi. Göstericiler barikatları yıkmaya çalışırken, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Yetkililer, çiftçilerin başkentin merkezine yürümemeleri için yollara kamyon park etti.



Öte yandan Hindistan'da çiftçilerin protestosu, Eylül ayında Parlamento tarafından kabul edilen yeni tarım yasaları nedeniyle başlamıştı. Modi hükümeti, yasaların çiftçilere fayda sağlayacağı ve özel yatırım yoluyla üretimi arttıracağını savunurken, çiftçiler kartelleşmenin ve tarımın serbestleşmesinin kazançlarını baltalayacağını belirtiyor. Hükümet yasada değişiklik yapmayı ve 18 ay süreyle uygulamaları askıya almayı teklif etmiş, ancak çiftçiler yasanın tamamen yürürlükten kaldırılmasından başka bir plana razı olmayacaklarını dile getirmişti.



Çiftçiler ayrıca, ülkenin yeni bütçesinin sunulacağı 1 Şubat'ta Parlamentoya yürüyüş planlıyor.