Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makineyi boşaltınca şoka uğrayan sahipleri, Bandit isimli gelinciği hemen veterinere götürdü. Vets4Pets Leeds Colton kurumundaki veterinerler hayvanı acil tedaviye aldı. Akciğerleri iflas eden ve vücudunda yanıklar olan gelinciğin yaşamasına sadece yüzde 1 ihtimal veriliyordu. Veteriner cerrah David Massey, “Sahiplerinin hızlı davranması bir felaketi önledi. Uygun tedaviyle gelincik hayata tutundu. Tamamen iyileşti diyebiliriz” dedi. Massey, dağ gelinciklerinin kış aylarında ısınmak için kurutma ve çamaşır makinelerine sığınabildiklerini, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.