Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da Dijital dönüşümden sorumlu Bakan Yardımcısı Sinaver Seyithalil, Türkiye'de okuma deneyimini ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Kırım'da okurken Türkçe öğrenmeye başladığını ve gelecek için Türkiye'deki üniversiteleri araştırdığını belirten Seyithalil, 2000'de Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazandığını, Türkiye'de okurken üniversite, belediye ve başbakanlık bursu aldığını ve eğitimini onur belgesiyle tamamladığını anlattı. Seyithalil, şöyle devam etti:

"Mezun olduğumda bir Türk şirketinin GSM ağı alanında Ukrayna'da büyük bir yatırım projesi vardı ve onlarla çalışmaya başladım. Ukrayna'da operatör piyasasını değiştirdik. 2005'te proje alanında dünyanın en hızlı operatörü olduk. Ayrıca burada kurumsal hayatı öğrendim. 2012'de kendi şirketimiz Astem'i kurduk."

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde 2018'de yüksek lisans yaptığını ifade eden Seyithalil, "Sonra Ukrayna'ya döndüm ve bakan yardımcılığı fırsatı çıktı. Devlette çalışmak sorumluluğu yüksek bir görev, yaptıklarınız milyonları etkiliyor, bir yandan da bu iyi bir motivasyon." dedi.

"Türkiye eğitim için güzel bir seçenek"

Aynı zamanda kurdukları Astem Derneği bünyesinde sosyal projeler yaptıklarını ve öğrencileri okuttuklarını dile getiren Seyithalil, "Türkiye'yi eğitim için güzel bir seçenek olarak görüyorum. Hem eğitim kalitesi güzel hem adetlerimiz ve dilimiz birbirine çok yakın." diye konuştu.

Seyithalil, bu öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü olacağını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca 2018'de kurulan ve başkanı olduğum Türkiye Mezunları Derneğimiz var. Ukrayna'da Türkiye mezunu 1000'den fazla kişi var, çoğunluğu Kırım'dan ama son dönemde Türkiye'de eğitim tüm Ukrayna'dan da ilgi görüyor. Özellikle Türkiye Bursları dünyada eşi benzeri olmayan bir proje, bursundan yurduna kadar her şeyi düşünülmüş bir program. Ukraynalılar için güzel bir seçenek."

Ukrayna ile Türkiye arasındaki stratejik partnerliğin derinleşmesinden memnun olduklarını belirten Seyithalil, "Karadeniz'i paylaşan iki büyük ülke arasında olması gereken de bu. Ayrıca ülkeler arasında Kırım Hanlığı ve Osmanlı döneminden ortak kültürel miras var. Mesela, Türkiye dışındaki en büyük Türk şehitliği Ukrayna'da." ifadelerini kullandı.

Seyithalil, Kırım Milli Varlık Fonunun, Kiev Külliyesi ve Kırım Tatar Türkleri için konut projesi gibi Türkiye'yle pek çok projede faaliyette olduğunu belirtti.

Türkiye ikinci vatanımız

Türkiye'de 4 sene kaldığının ve ülkeyi benimsediğinin altını çizen Seyithalil, "Türkiye'ye her gelişimizde ikinci evimize gelmiş gibi oluyoruz. Orada dostlarımız var ve bu kardeş bağımızı geliştirmek istiyoruz. Türkiye'yi ikinci vatan olarak görüyoruz." dedi.

Seyithalil, İstanbul'un dünyada eşsiz bir şehir olduğunu dile getirerek, "İstanbul'un bir ruhu var, tarihiyle, insanlarıyla, yemekleriyle. Türkiye mutfağı dünyadaki en güzel mutfaklardan. Türk mutfağı Ukrayna'da daha da yaygınlaşıyor ve bir köprü görevi görüyor, böylece insanlar Türkiye'yi ziyaret ediyorlar." şeklinde konuştu.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a bir gün geri döneceklerini ve geleceklerini orada gördüklerini söyleyen Seyithalil, "Kırım Tatar Türkleri olarak Ukrayna bizim devletimiz ve kültürümüzü anlatıp tanıtmamız gerekli. Kırım Tatar Türkleri vasıtasıyla Ukrayna'ya 170 milyonluk Türk ailesinin kapısı açılacak. Ukrayna için önceden farklı dönemlerde Rusya ya da Avrupa boyutu vardı, bu sayede şimdi Türk ailesi boyutu da olacak." ifadelerini kullandı.