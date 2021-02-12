Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Bharatiya Kisan Birliği'nin lideri ve sözcüsü Rakesh Tikait yaptığı açıklamada, "Hükümet bizi ve taleplerimizi dinleyene kadar buradan hiçbir yere hareket etmiyoruz. Soğuktan, tazyikli sulardan, coplardan geçtik ve hatta çiftçi kardeşlerimizin ölümüne şahit olduk ama bu savaş, hükümet yasaları kaldırana kadar bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Tikait, çiftçilerin sorununun Parlamentoda gündeme getirilip tartışılmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Hükümetin ülkedeki çiftçilerin bu kadar uzun süredir protesto düzenlemelerinin gerçek nedenini anlaması gerektiğini vurgulayan Tikait, "Bütün ulusun çiftçileri sokaklarda protesto ediyor, bunun bir sebebi olmalı. Eğer bu tarım yasalarının muhatabı olan çiftçiler bunları kabul etmiyorsa bu kadar diretmenin anlamı nedir?" diye sordu.

Tikait, gösterilerinin süresiz devam edeceği yönündeki açıklamasının, Samyukt Kisan Morcha çiftçi birliğinin lideri Gurnam Singh Charni'nin "çiftçilerin protestosunun ekime kadar devam edeceği" şeklindeki sözlerine yanıt olduğunu dile getirdi.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı. Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedildi.