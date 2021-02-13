Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya, 7.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Fukushima eyaleti olan deprem, yerel saatle 23.13'te meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin, okyanusun 60 km derinliğinde gerçekleştiğini duyururken, tsunami uyarısı yapılmadı. Fukushima'nın yanı sıra Miyagi, Tochigi, İwate ve Yamagata eyaletlerinde hissedilen sarsıntı, başkent Tokyo'da da kısa süreli paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından Japonya hükümeti özel bir görev gücü oluştururken, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, bir YouTube kullanıcısının video çekerken depreme yakalandığı anlar dikkat çekti.