Rus medyasına konuşan Ali Asker Hacı "Suriye’de her türlü yabancı askeri varlığına karşı çıkıyoruz. Suriye hükûmeti ülkenin bütün topraklarını kontrol etmeli" ifadesini kullandı. İranlı diplomat "Suriye ve Türkiye arasındaki meselelerin, Türkiye’nin sınırlarındaki durumla ilgili tedirginliklerinin giderilmesini, güvenliğin geri dönmesini ve Suriye’nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini görmeyi istiyoruz" diye konuştu.
İran: Türkiye ile Suriye barışmalı
16.02.2021 - 04:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 04:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asker Hacı, Ankara ve Şam'ın barışmasını istediklerini açıkladı.
Etiketler : iran,türkiye suriye,
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