Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus medyasına konuşan Ali Asker Hacı "Suriye’de her türlü yabancı askeri varlığına karşı çıkıyoruz. Suriye hükûmeti ülkenin bütün topraklarını kontrol etmeli" ifadesini kullandı. İranlı diplomat "Suriye ve Türkiye arasındaki meselelerin, Türkiye’nin sınırlarındaki durumla ilgili tedirginliklerinin giderilmesini, güvenliğin geri dönmesini ve Suriye’nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini görmeyi istiyoruz" diye konuştu.