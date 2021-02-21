Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın bir müttefiki ve özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'ın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiği rapor edildi. BM tarafından Güvenlik Konseyine gönderilen gizli raporda, 2019'da BM tarafından tanınan Libya hükûmetini devirmek üzere Hafter'e yabancı paralı asker ve silah gücü gönderdiği öne sürüldü. Raporda, 80 milyon dolarlık operasyonda Hafter'e muhalefet eden Libyalı komutanların izini sürmek ve öldürmek için bir suikast timi kurma planlarını kapsadığını söyledi. BM soruşturmasında iş birliği yapmadığı belirtilen Prince'ın seyahat yasağı da dâhil olmak üzere BM yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Libya düşünce kuruluşu Sadeq Enstitüsü Müdürü Anas el-Gomati, özel askerî müteahhitlerin kullanılmasının, liderlerin diplomatik veya yasal sebeplerle suç ortağı olarak görülemeyecekleri çatışmalara dâhil olmalarına izin verebileceğini söyledi. El-Gomati, raporun şu iki önemli soruyu gündeme getirdiğini söyledi: Trump, Erik Prince ile birlikte bu savaşı kolaylaştırmaya ne ölçüde yardımcı oldu? Ve daha da önemlisi, Erik Prince'ın Libya'daki Rus Wagner Grubu paralı askerleriyle koordine edip etmediği ve Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) Libya'da bir yer edinmesine yardım etme biçiminde onlara bir dayanak noktası oluşturmalarına yardımcı olup olmadığı.

Petrol zengini Libya, 2011'de NATO destekli bir ayaklanmanın Muammer Kaddafi'nin devrilmesine ve öldürülmesine yol açmasından bu yana iç savaşla parçalandı. Ülke, son yıllarda Trablus'ta Türkiye destekli bir Ulusal Mutabakat Hükûmeti (GNA) ile güçleri Hafter tarafından yönetilen ve diğerleri arasında Rusya, BAE ve Mısır tarafından desteklenen doğu merkezli bir yönetim arasında bölündü. O zamanki Başkan Trump, 2019'da savaş suçları ile suçlanan Hafter'i Libya'da "terörizmle mücadeledeki" rolü için övmüştü.