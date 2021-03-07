Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her şeyin sahtesini yapmasıyla meşhur olan Çin’de “Bu kadarına pes” dedirten bir gelişme yaşandı. Xianning’deki hayvanat bahçesinde bir kurt yaşlanarak öldü. Hayvanat bahçesi yetkilileri de onun bulunduğu kafese Rottweiler cinsi bir köpek yerleştirdi. Köpek, ziyaretçilere kurt olarak gösterildi. Bir ziyaretçi, üzerinde kurt yazılı kafeste köpeği filme alarak sahtekârlığı belgeledi ve sosyal medyada paylaştı. Bazı kullanıcılar, videonun altına “Bari Husky cinsi köpek olsaydı” ya da “İyi ki Chihuahua cinsi köpek koymamışlar” yorumlarında bulundu.