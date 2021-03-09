Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanardağ kül ve duman püskürmeye devam ederken şimşeklerin çakmasıyla gökler mor renge büründü. Havadaki nem, pus ve toz sebebiyle beyaz ışığın dağılmasının sebep olduğu mor gökyüzü, fotoğrafçılara da güzel malzeme çıkardı. Fotoğrafçılar uzun pozlamalar kullanarak muhteşem fotoğraflar çektiler.