Yanardağ kül ve duman püskürmeye devam ederken şimşeklerin çakmasıyla gökler mor renge büründü. Havadaki nem, pus ve toz sebebiyle beyaz ışığın dağılmasının sebep olduğu mor gökyüzü, fotoğrafçılara da güzel malzeme çıkardı. Fotoğrafçılar uzun pozlamalar kullanarak muhteşem fotoğraflar çektiler.
Volkan patlamasının ardından şimşek çaktı, gökyüzü mor renge büründü
09.03.2021 - 16:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’nın Karo bölgesinde Sinabung yanardağı geçen hafta kızgın lavlar püskürdü ve 5 kilometre kadar yükseğe çıkan küller etrafa yayıldı.
Etiketler : endonezya,mor,yanardağ,
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