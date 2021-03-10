Al-Kaissy, adamların talebi üzerine aracın motorunu çalıştırıp kenarda durdu. Aniden adamlardan biri araca atladı ve gaza bastı. Al-Kaissy, çalınmasını önlemek için aracın kaputuna yapıştı ve sileceklere tutundu. Soyguncu, üzerindeki adamla aracı Londra’nın işlek caddelerinde bir kilometre kadar sürdükten sonra manevralarla adamın düşmesini sağlayıp kayıplara karıştı. Al-Kaissy, düşme sebebiyle dizlerinden, yerde sürünmesi sebebiyle de ayak parmaklarından yaralanırken polis, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları arıyor.
Hırsıza karşı nefes kesen kovalamaca
10.03.2021 - 12:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 yaşındaki Moe Al-Kaissy, 2. el BMW’sinin satışı için alıcı görünümündeki iki kişiyle pazarlık yapıyordu.
Etiketler : hırsız,londra,kaput,
773586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/773586.aspx
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