Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Al-Kaissy, adamların talebi üzerine aracın motorunu çalıştırıp kenarda durdu. Aniden adamlardan biri araca atladı ve gaza bastı. Al-Kaissy, çalınmasını önlemek için aracın kaputuna yapıştı ve sileceklere tutundu. Soyguncu, üzerindeki adamla aracı Londra’nın işlek caddelerinde bir kilometre kadar sürdükten sonra manevralarla adamın düşmesini sağlayıp kayıplara karıştı. Al-Kaissy, düşme sebebiyle dizlerinden, yerde sürünmesi sebebiyle de ayak parmaklarından yaralanırken polis, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları arıyor.