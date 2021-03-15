Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Esad’ın yargılanabileceği ve İngiltere vatandaşlığından çıkarılabileceği öne sürüldü. 45 yaşındaki Esma Esad, 2000 yılında Beşar Esad ile evlendikten sonra Suriye'ye taşındı ve Suriye silahlı kuvvetlerini destekleyen konuşmalar yaptı. Suriye güçleri, hastaneler ve okullar da dâhil olmak üzere sivil bölgeleri son on yılda varil bombaları, kimyasal silahlar, hava saldırıları yaptı. Metropolitan polisi, Londra merkezli Uluslararası Hukuk Odaları'nın (Guernica 37) Suriye’de yönetici sınıfındaki First Lady'nin gücüne dair kanıtlar göndermesi ve Suriye silahlı kuvvetlerine destek konuşmaları yapmasının ardından bir ön soruşturma başlattı. Guernica 37 Başkanı Toby Cadman, Esad'ın yargılanması davasının güçlü bir ihtimal olduğuna inandığını söyledi. Cadman, Esma Esad'ın Suriye silahlı kuvvetlerine verdiği destekle terörü teşvik etmekten suçlu olduğunu savunuyor. Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığından çıkarılması da gündeme gelebilir.