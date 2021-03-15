Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Misk kedileri normalde Nepal, Hindistan ve Butan’da yaşıyor. İngiliz çift, Tony adını verdikleri kediyi zaman zaman dışarıya yürüyüşe de çıkarıyor ve hayret dolu bakışlarla karşılaşıyor. Athena, “İngiltere’de pek misk kedisi besleyen yok. Misk kedileri genelde saldırgan olur, bu yüzden evcil hayvan olarak beslenmeleri pek tavsiye edilmez. Ama Tony çok uysal, bu konuda şanslıyız” dedi. Çift, sıra dışı hayvanın fotoğraflarını Instagram’da paylaşıyor, fotoğraf ve videolar büyük ilgi görüyor. Misk kedileri, mükemmel tırmanma kabiliyetleriyle tanınıyor. Genelde kapalı ortamda kalan kedi, evin bahçesine çıktığında hemen ağaca tırmanıyor ve bunu çok seviyor. Tony, meyve, tavuk, balık ve böcekle birlikte kedi ve köpek maması ile besleniyor.