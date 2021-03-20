Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ürdün’ün Akabe şehrinde geçtiğimiz günlerde çok kritik gizli bir toplantı yapıldı. Toplantıya; Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn ile birlikte Türkiye ve Rusya’dan askerî bürokratlarla birlikte istihbarat ve dışişleri temsilcileri katıldı. Ana gündem maddesi Suriye olan ve Esad heyetinin de hazır bulunduğu toplantının detaylarına Türkiye gazetesi ulaştı. Görüşmede Suriye’de yeni bir askerî konsey kurulması, mültecilerin evlerine dönüşü, Suriye’nin yeniden imarı ve bu yönde hazırlanacak gereken eylem planı konuşuldu.

“İRAN ÇIKARILSIN” ŞARTI

Suudi Arabistan heyeti, krizin çözümü ile ilgili her tür desteğe hazır olduğunu ve savaşı bitirecek öncelikli adımın İran’ın Suriye’den çıkarılması olduğunu belirtti. Suud yetkililer, Suriye'nin Arap Ligi’ne yeniden dönmesini destekleyeceklerini açıkladı. Suriye’nin bütün borçlarının kapatılması ve uzman bir kişinin başkanlık ettiği daha yüksek bir ekonomik konsey oluşturulmasını teklif eden Suudlar “Yeni kurulacak askerî konseyin başındaki isim Nusayri olmamalı” dedi. Bunlara ek olarak da özellikle sayıları 70 bini aşan İran destekli milislerin el koyduğu bütün mülklerin sahiplerine iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

KISMİ ÖZERKLİK TALEBİ

Toplantıda en önemli gelişme Beşar Esad’ın statüsü oldu. Esad’ı temsil eden heyet, Esad’ın bir sonraki aşamada fahri (onursal) cumhurbaşkanı olarak kalmasını istedi. Şam heyeti ayrıca Esad ve ailesi ile birlikte rejimin önemli isimlerinin güvenliğinin mutlak manada sağlanmasını gerektiğini belirtti. Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre Esad kanadı, Nusayriler için kuzeybatı Suriye Lazkiye-Tartus hattında özerk bölge talebinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Türk heyet ise toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı ve Suriye’de PKK terör yapılanmasının kırmızı çizgi olarak görüldüğü, böyle bir korsan haritaya müsaade edilmeyeceği görüşünü bir kere daha tekrarladı. Rusya ve Körfez ülkelerinden PKK konusunda net tavır beklenildiği hatırlatıldı. Türkiye ayrıca sivil anayasa, ekonomik destek, yeni bir askeri konsey kurulması, mültecilerin dönüşü ve rejim aleyhtarı muhaliflerin hapishanelerden salıverilmesi kararına destek verdi. Akabe’de Suriye merkezli yapılan kritik toplantı sonrası Türk heyet ve Mısır, Suudi Arabistan temsilcileri arasında bir dizi özel görüşme yapıldı.