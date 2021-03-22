Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırma, mutluluğun anahtarının çalışmak olduğunu ortaya koydu. Ama çok olmamak kaydıyla… Araştırmacılara göre iş o kadar önemli ki işini kaybedenlerde akıl sağlığı problemleri bile görülebiliyor. 5.000 kişi üzerinde yapılan araştırmada en mutlu kişilerin, haftada sadece bir ya da iki gün çalışan part-time elemanlar oldukları belirlendi. Araştırmacılardan sosyal bilimci Profesör Brendan Burchell, “Bu bizim için şaşırtıcı bir sonuç oldu. Biz, en üst düzeyde mutluluğun haftada üç ya da dört gün çalışanlarda olacağını sanıyorduk” dedi. Sanayi Devrimi sırasında işçilerin haftada 100 saat çalıştığını, bunun günümüzde haftada 40 saat civarına indiğini belirten Burchell, akıl sağlığının haftada bir günden az çalışıldığı durumlarda “ciddi derecede bozulduğunu” ifade etti. Araştırma bulguları Maliye Bakanı Rishi Sunak’a da sunuldu. Sunak’ın, milletin moralini yükseltmek için part-time çalışmayı değerlendirebileceği düşünülüyor. Profesör Burchell, “Geleneksel haftada 40 saat çalışma dönemi nihayet değişebilir. Gerçekten hevesli, zeki insanlar haftada beş günden daha az az çalışmak istiyor” diye konuştu. İngiliz Profesör, şirketlerin daha kısa mesaili çalışma sistemine geçmeleri için çalışıyor.