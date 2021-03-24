Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz ay kadar incelenen hastalardan alınan kan örneklerinden yüzde 11’inde hiç antikor görülmedi. Yüzde 55’inde ise antikor seviyesinin altı ay içinde ya hızla ya da yavaş yavaş azaldığı tespit edildi. Kalan üçte birlik kesimde ise antikor seviyesi en az altı ay hiç değişmedi hatta bazılarında artmaya başladı. Bu üçte birlik kesimdeki korumanın onlarca sene devam edebileceği ifade ediliyor. Bilim adamları, araştırmalarının Covid-19 geçiren hastaların bazılarının salgında bir sonraki dalgalarda ya da diğer varyantlarda enfeksiyona yakalanabileceklerini gösterdiğini dile getirdiler. Araştırmada ilginç bulgulardan biri de kanında antikor görülmeyenler de dahil hastaların çoğunun kanında virüsleri öldüren T hücrelerinden yüksek oranda bulunması oldu. Bu da antikor seviyesi düşük olsa bile yüksek miktarda T hücresine sahip olan hastaların hastalığa karşı korunabileceklerini gösteriyor. Araştırmacılardan Dr. David Lye, “Araştırmamız, Covid-19’dan korunmada önemli olan, virüsleri etkisiz hale getiren antikorlar üzerinedir. SARS-CoV-2’ye karşı antikorların farklı kişilerde farklı zamanlarda azalmaya başladığını tespit ettik. Ama bağışıklıkla ilgili T hücreleri, uzun vadede koruma konusunda ümit veriyor” dedi.