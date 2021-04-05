Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde vaka sayılarının katlanarak arttığı Ukrayna’da hükümet çareyi yeni ve sıkı karantina kurallarını uygulamakta buldu. 20 Mart’ta başlayan karantina uygulaması, bugün itibari ile daha sıkı uygulanacak ve yeni kurallar 16 Nisan’a kadar devam edecek. Karantinanın sertleştirildiği şehirlerden biri olan başkent Kiev’de okullar ve kreşler kapatıldı. Metrobüs, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçları yasaktan muaf kişiler dışında kullanıma yasaklandı.

Ulaşım araçlarının yasaklanmasının adından taksi fiyatları 3 katına çıkarken evlerine ve işyerlerine gidemeyen vatandaşlar siyasilere öfke püskürdü.

Sahte seyahat belgesi düzenleyene 2 yıla kadar hapis cezası

Vatandaşlar evlerine ve işyerlerine toplu taşıma araçlarını kullanarak gidemeyince kaos çıktı. 18 yaşındaki kız çocuğu, bunu fırsata çevirerek internet üzerinden illegal yollarla hazırladığı “sağlıkçı kimliği”ni, 200 Grivna’ya (60 TL) satmaya başladı, ancak kısa sürede çok kişi tarafından rağbet görünce emniyet birimlerinin dikkatini çekti.

Kısa sürede yakalanan 18 yaşındaki zanlı, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 358. Maddesi (sahte resmi evrak düzenleme) gereğince gözaltına alındı ve 2 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, 10 bin 179 kişinin testi pozitif çıktı. 4 bin 946 kişi eski sağlığına tekrar kavuşurken, 4 bin 979 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yenik düşen 254 kişi ise hayatını kaybetti.