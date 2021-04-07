Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Trias şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Darren Manaog Peñaredondo, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağını ihlal ederek su almaya gittiği için köy korucuları tarafından yakalandı. Karakola götürülen ve burada 300 defa çömelme cezası verilen Peñaredondo, ertesi gün kalp krizinden öldü. Genç adamın kuzeni Adrian Luceña’nın Facebook sayfasından olayı duyurması ülkede gerginliğe sebep oldu. Peñaredondo’nun ortağı Reichelyn Balce de karakolda, kendisi ile birilke yakalanan kişilerin senkronize şekilde çömelmedikleri için cezayı sabaha kadar tekrar etmek mecburiyetinde kaldıklarını aktardığını öne sürdü. Talihsiz adamın ertesi gün sabah saat 8'de eve geldiğini ve çok yorgun olduğu için yardım almadan zar zor hareket edebildiğini iddia eden Balce, “O, bütün gün mücadele etti. Daha sonra nöbet geçirmeye başladı ve kalbi durdu. Akşam 10 civarında öldü” diye yazdı. Şehrin polis şefi, yarbay Marlo Nillo Solero, kısıtlamaları ihlal edenlere böyle bir ceza verilmediğini söyledi. General Trias Belediye Başkanı Antonio Ferrer, Facebook'ta yaptığı açıklamada soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.