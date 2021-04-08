Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Good Morning Britain televizyon programı için Rickmansworth’te göl kenarında yapılan canlı yayında sunucu, göl kenarındaki kuğulara dikkat çekti. Çoğu seyirci ise kuğulardan ziyade arka planda yürüyen hayvanla ilgilendi. Sunucunun farkında olmadığı siyah hayvanın kaçak bir puma olabileceği ihtimali, bölge halkında paniğe yol açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Kuğular güzel ama ya arkadaki karartı?” diye sordu. Bazı kullanıcılar da hayvanın siyah bir leopar ya da jaguar olabileceğini ifade etti. Birkaç hafta önce yetkililer, Gloucestershire’da Thrupp köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak bir siyah panter olabileceği uyarısında bulunmuşlardı.