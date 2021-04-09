Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze’de önceki gün yapılan 4 bin 982 korona testinden 1.916’sı pozitif çıktı. Neredeyse her iki testten birinin pozitif çıkması, salgının bölgede geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. Salgının giderek yayılması, abluka sebebiyle zor günler geçiren Filistinlilerin sağlık sektörü üzerindeki yükü daha da artırdı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra “15 yıldır devam eden abluka yüzünden gerekli ekipmanların yüzde 45’i mevcut değil, tıbbi malzemelerin yüzde 33’ü bulunamıyor, yüzde 56 düzeyinde laboratuvar eksiğimiz var. Böyle giderse yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayabilir” dedi. Durumun kötüye gittiği bölgede Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) yaptırdığı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, salgınla mücadelede önemli görevler üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 30 Mart 2020’de Filistin makamlarına devrettiği hastane son model cihazlarla donatıldı. Yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ileten hastanenin Başhekimi Mervan el-Hams “Bu hastane Covid-19 krizinin halkımız üzerindeki etkisini hafifletti” diye konuştu